Seregno, auto ribaltata per un incidente in via Santuario

Seregno incidente via Santuario 1 luglio 2019 (Foto by Edoardo Terraneo)

Si è temuto il peggio per una donna protagonista di un incidente a Seregno in via Santuario. Era alla guida di una Panda che si è ribaltata in seguito a un urto con un’altra auto. È successo poco prima delle 13 dell’1 luglio.

Seregno incidente via Santuario 1 luglio 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso nel timore che la persona nell’abitacolo fosse rimasta incastrata e sul posto si portate un’ambulanza della Croce bianca di Giussano e la polizia locale. Fortunatamente la gravità della situazione si è presto ridimensionata. I vigili del fuoco sono comunque intervenuti per raddrizzare la Panda e permettere la rimozione dei mezzi incidentati. La donna, 33 anni, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

