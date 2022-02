Serata sul paesaggio con il Circolo Fotografico Monzese: l’ospite è Roberto Besana Martedì 15 febbraio il Circolo Fotografico Monzese ospita Roberto Besana per illustrare “Il paesaggio. Dialogo tra fotografia e parola”. L’incontro, patrocinato dal Comune di Monza, è aperto a tutti e avverrà sulla piattaforma Zoom.

Il paesaggio è uno dei “temi” più ricorrenti nelle fotografie. Il paesaggio è espressione della natura, ma è anche un modo di comunicare. Roberto Besana, esperto in geologia, con un lungo passato nel mondo dell’editoria, sarà ospite del Circolo Fotografico Monzese martedì 15 febbraio alle 21 per illustrare “Il paesaggio. Dialogo tra fotografia e parola”. L’incontro, patrocinato dal Comune di Monza, è aperto a tutti e avverrà sulla piattaforma Zoom. Besana, monzese di nascita, ha frequentato il Circolo Fotografico Monzese negli anni ’70. Da anni opera nello sviluppo e nella realizzazione di progetti culturali con mostre, convegni e pubblicazioni in ambito fotografico e presta la sua attività in progetti multiformi sempre legati ad attività di sostegno agli “ultimi”. È autore di alcune pubblicazioni fotografiche, le ultime delle quali sono “L’albero - Dialoghi tra Fotografo e Scrittore” e “Il Paesaggio -Dialogo tra fotografia e parola”.

Le immagini di Besana sono realizzate principalmente “all’aria aperta” e sono legate all’ambiente e al paesaggio naturale. Nel corso della serata l’autore presenterà le sue fotografie che sono sempre accompagnate da pensieri, parole e riflessioni. I non iscritti al Circolo Fotografico Monzese possono richiedere il link di partecipazione alla serata inviando una mail a [email protected]

