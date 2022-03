Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serata di controlli della questura a Nova Milanese a pochi giorni dalla molotov alla polizia locale La questura di Monza ha organizzato per la serata di venerdì 25 marzo una serata di controlli nel territorio di Nova Milanese, dove pochi giorni prima è stata lanciata una molotov alla polizia locale: 102 persone controllate.

Serata di controlli della questura di Monza nel territorio di Nova Milanese, a pochi giorni di distanza dalla molotov lanciata contro il comando della polizia locale. L’intervento è stato organizzato nella serata di venerdì 25 marzo nell’ambito del programma di prevenzione della questura stessa e ha visto la partecipazione del personale della polizia di Stato di Monza e Brianza, del reparto prevenzione crimine di Milano e della polizia locale di Nova.

I controlli hanno riguardato soprattutto le aree cittadine e gli esercizi commerciali più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano dei comuni. Nel corso dei servizi, caratterizzati anche da posti di controllo in corrispondenza di alcuni snodi stradali di rilievo, come via Garibaldi e la SP 527, sono state verificate 102 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, 18 auto e 4 esercizi commerciali.

Durante le verifiche all’interno di un bar, il titolare è stato sorpreso con il Green Pass scaduto e, pertanto, sanzionato amministrativamente.

