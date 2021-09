Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabio Cavallari)

droga sequestrata (Foto by Fabio Cavallari)

Senago: sequestro di droga per 40mila euro dopo la segnalazione di movimenti sospetti Tutto è nato dalla segnalazione alla polizia locale di Senago da parte di un cittadino: gli agenti hanno fatto irruzione e hanno recuperato droga per 40mila euro.

Ammonta a circa 40mila euro il valore della droga sequestrata dalla Polizia locale lo scorso fine settimana a Senago. Dopo che sabato un cittadino aveva segnalato movimenti sospetti lungo la Sp 119, gli uomini del comandante Fabio Tagliabue hanno fatto irruzione nel bosco a fianco del cantiere per la vasca di laminazione e si sono messi all’inseguimento dei pusher. Questi ultimi sono riusciti a far perdere le proprie tracce ma nella fuga si sono sbarazzati di 110 grammi di cocaina purissima ancora da tagliare, 24 palline di cellophane di cocaina per un peso totale di 30 grammi, 6 palline di hashish e 20 grammi di eroina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA