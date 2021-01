Senago, il comandante dei carabinieri fuori servizio scopre il “pied à terre” della droga Un 24enne italiano è stato arrestato grazie al fiuto del comandante della stazione che l’ha visto uscire da un appartamento differente da quello di residenza con un soggetto già noto alla Giustizia. In casa aveva quasi 2 chili di stupefacenti

Il parabrezza danneggiato e il lunotto infranto: sono i due particolari di un’auto, sulla quale è salito un 24enne, già noto per spaccio, che ha portato i carabinieri di Senago a scoprire un appartamento dove l’uomo teneva 1 chilo e 600 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish oltre a 1.300 euro in contanti. Una abitazione che aveva preso in affitto da circa un anno e, che, verosimilmente, utilizzava per i sui “traffici”.

La scoperta da parte dell’Arma è stata casuale, ma non troppo. A far scattare gli accertamenti è stato infatti il comandante della Stazione che, libero dal servizio, ma con l’occhio sempre vigile, mercoledì 27 gennaio, in serata, ha notato il 24enne, uscire insieme a un altro individuo anche lui “noto”, dall’appartamento in questione, differente da quello del suo indirizzo di residenza, e salire a bordo di un’autovettura con il parabrezza incrinato ed il lunotto infranto.

Una buona scusa per un controllo stradale da parte di una pattuglia di militari. «I danni all’auto? Li ho fatti pochi minuti fa davanti alla mia casa dove vivo» ha detto. La pattuglia l’ha invece riportato alla abitazione dalla quale era appena uscito e i militari hanno scoperto era affittata a suo nome. E’ quindi scattata una perquisizione personale e domiciliare. Quest’ultima ha portato al rinvenimento dello stupefacente, suddiviso in più confezioni nascoste in camera da letto e nel soggiorno, e del denaro, probabile provento della attività di spaccio. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tradotto a “San Vittore”.

