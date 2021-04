Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I vigili del fuoco in azione a Rancate

Sei metri di tetto in fiamme a Triuggio in una cascina con otto appartamenti: incendio arginato dai vigili del fuoco, nessun ferito Il personale del Comando provinciale di Monza e Brianza si è presentato con sei mezzi e le squadre sono al lavoro sia sul tetto che nel solaio della cascina.

È stato probabilmente un problema alla canna fumaria a innescare l’incendio che nel pomeriggio di martedì 6 ottobre, alimentato anche dal forte vento, ha interessato il tetto di una cascina con otto appartamenti in via Valletta, nella frazione Rancate di Triuggio. Non ci sono stati feriti.

Un’altra immagine dell’intervento

Le fiamme hanno intaccato circa 6 metri di tetto e l’incendio è stato arginato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, presenti con sei mezzi (una autoscala e una autobotte da Carate Brianza, due autopompa da Seregno e Lissone e un’altra autobotte da Monza oltre che con un mezzo di spegnimento rapido da Lissone) e al lavoro sia sul tetto che all’interno del solaio.

Presenti anche personale paramedico inviato dal 118 con una ambulanza di Seregno Soccorso, la polizia locale e l’assessore comunale ai servizi sociali.

