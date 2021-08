Scuola, interventi in otto plessi di Lissone per sicurezza e manutenzione In otto plessi scolastici di Lissone lavori di manutenzione per il rientro in sicurezza alla riapertura di settembre. “Investimento di un milione di euro”, analizza l’assessore Marino Nava.

Sono otto i plessi scolastici di Lissone interessati da lavori di manutenzione previsti per il rientro in sicurezza alla riapertura di settembre.

Hanno preso il via i lavori propedeutici all’ottenimento della Certificazione Prevenzione Incendi (Cpi) nei plessi Dante e Volturno: un intervento da quasi 900mila euro che prevede interventi su compartimentazione locali, infissi, uscite di sicurezza, porte REI, camminamenti e sistemi di allarme. È prevista l’interruzione del cantiere a fine agosto per consentire la ripartenza dell’attività scolastica in un ambiente pulito e sanificato. La conclusione delle opere avverrà nell’estate 2022, con il conseguimento del CPI.

Alla scuola Dante è inoltre in corso un altro intervento per l’ampliamento del refettorio scolastico e che sarà pronto per la ripresa del servizio mensa.

Stesso intervento, per il conseguimento del CPI, è in corso nella scuola Vico (frazione Bareggia) dove verrà ulteriormente elevato il livello di sicurezza del plesso scolastico ed è già in corso la compartimentazione dell’edificio.

Lissone lavori scuole via Vico scala anti incendio

“In particolare, le opere hanno riguardato l’ampliamento della larghezza delle porte d’ingresso e la conseguente posa di nuove porte in alluminio in grado ora di aprirsi a 180 gradi; la realizzazione del sistema anti-incendio prevede la posa di un nuovo allarme acustico, di nuove porte di sicurezza, di una nuova scala di emergenza e del relativo camminamento esterno. Ogni classe sarà dotata di un proprio avvisatore acustico in caso di emergenza, mentre il sistema idraulico verrà rinnovato per far fronte ad eventuali emergenze”, sottolinea una nota del Comune.

Al via i lavori per la realizzazione della nuova scala di sicurezza antincendio, finalizzati all’adeguamento della normativa di prevenzione incendi della scuola primaria “Aldo Moro”, per i quali il Comune investirà 30mila euro. “Un intervento già previsto, ma modificato e oggetto di nuovo bando per un problema tecnico legato ai sottoservizi”, dice il Comune.

In quattro plessi interventi con nuove recinzioni sia per meglio identificare gli spazi destinati ad essere usati esclusivamente dai piccoli alunni, sia per sostituire delimitazioni ormai ammalorate dal tempo.

All’asilo Tiglio nuove recinzioni per garantire una migliore suddivisione degli spazi interni, stesso obiettivo alla scuola materna Cagnola dove una nuova recinzione separerà gli spazi destinati all’aspetto educativo da quelli utilizzati dall’Associazione Cagnola.

Alla scuola Piermarini una nuova recinzione per separare gli spazi della scuola materna da quelli usati per altre attività, mentre alla scuola Penati verranno separati gli ingressi utilizzati da bambine e bambini da quelli dei fornitori. Per le nuove recinzioni, la spesa complessiva è di circa 11mila euro.

“Complessivamente anche nel 2021 investiamo un milione di euro per la messa in sicurezza delle nostre scuole - afferma Marino Nava, assessore con delega alla Città Vivibile - Investire sulla formazione delle nostre giovani generazioni significa investire sul futuro della nostra città. Inoltre, prima dell’inizio dell’attività didattica, tutte le scuole saranno oggetto di ulteriori verifiche agli impianti elettrici e idraulici e verrà effettuata una verifica dell’arredo a disposizione degli studenti. Sappiamo che il rientro di settembre in aula rappresenterà un primo ritorno alla normalità e come amministrazione comunale stiamo lavorando per far sì che tutto possa essere sicuro, gradevole e piacevole”.

