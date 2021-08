Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Villasanta Schiuma bianca nel Lambro (Foto by Michele Boni)

Schiuma bianca sul Lambro, segnalazioni a Monza e Carate Brianza A Monza la denuncia agli organi competenti è stata fatta da Nicola Ganino, consigliere M5S di Villasanta, dopo aver visto la schiuma all’altezza del ponte Dei Bertoli in via Mulini Asciutti.

Spunta della schiuma bianca ancora una volta nel Lambro all’altezza del ponte Dei Bertoli a Monza e ad accorgersene, lunedì 23 agosto, è stato ancora una volta il consigliere Cinque Stelle di Villasanta Nicola Ganino che ha fatto una segnalazione agli organi competenti e aspetta un riscontro per capire quale sia la natura di quella sostanza biancastra arrivata in superficie nel letto del fiume nel tratto monzese sul viale dei Mulini Asciutti.

Un fenomeno simile è stato registrato sui social nel fine settimana anche all’altezza di Agliate, a Carate Brianza.

Una situazione analoga, sempre nello stesso punto e notata sempre da Ganino, era stata rilevata nel febbraio 2020. Mentre tre anni fa si erano verificati casi di colorazioni rossastre del letto del fiume all’altezza di via Molino Sesto Giovine, dove tutti gli enti competenti con Arpa in testa avevano cercato di capire cosa fosse quella sostanza senza però avere una risposta chiara perché il colore rossiccio era svanito rapidamente.

In quel frangente erano stati interpellati anche gli agenti della polizia locale, la Protezione Civile e BrianAcque oltre ad aver informato anche gli enti istituzionali del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA