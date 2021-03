Royal Enfield conferma la propria presenza ad Eicma 2021 Il marchio indiano Royal Enfield ha confermato la propria presenza all’edizione 2021 di Eicma, l’Esposizione del ciclo e del motociclo di Milano.

Dopo il Giappone, l’India. L’estremo oriente scommette sulla riuscita dell’edizione 2021 Eicma. E così, dopo l’annuncio dell’adesione di Honda, arriva anche quella di Royal Enfield all’Esposizione internazionale del ciclo, motocicli e accessori che si terrà in fiera Milano dal 23 al 28 novembre. Si tratta del più antico marchio motociclistico in continua produzione che quest’anno celebra il suo 120° anniversario. «La conferma della multinazionale indiana va quindi ad arricchire il parterre di espositori anticipato dall’organizzazione nelle scorse settimane, contribuendo ad accrescere, dopo lo stop dell’anno scorso, le aspettative e il valore simbolico dell’edizione numero 78 del più importante evento espositivo al mondo per l’industria delle due ruote» fanno sapere dal quartier generale di Eicma.

«Noi di Royal Enfield siamo lieti di far parte di Eicma 2021 e siamo incredibilmente entusiasti dell’opportunità di entrare in contatto con la più ampia comunità motociclistica dopo un periodo così impegnativo per tutti – ha spiegato Arun Gopal, head of international business di Royal Enfield -. Eicma fornisce la piattaforma perfetta per interagire con migliaia di motociclisti appassionati, per condividere entusiasmanti novità e sviluppi del marchio e per abbracciare tutti i motivi per cui amiamo salire su due ruote. Il 2021 è un anno fondamentale per Royal Enfield perché segna il nostro 120esimo anniversario, quindi non vediamo l’ora di condividere questo traguardo importante con il maggior numero di voi nel modo più sicuro e possibile».

