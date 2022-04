Riciclo e città più pulita, a Lissone l’esempio lo daranno i bambini Comune e Gelsia Ambiente propongono laboratori creativi dedicati a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni anche per sensibilizzarli sull’importante problema delle deiezioni canine abbandonate in strada e nei parchi.

Comune e Gelsia Ambiente: a Lissone via ai laboratori creativi dedicati a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni. L’iniziativa gratuita mira ad insegnare in modo divertente ai più piccoli buone pratiche di riciclo e a sensibilizzarli sull’importante problema delle deiezioni canine abbandonate in strada e nei parchi, fenomeno che incide negativamente sulla percezione dell’igiene urbana.

“Proseguono le attività di educazione ambientale sul territorio di Lissone volte a coinvolgere, informare e responsabilizzare la cittadinanza” spiega il sindaco Concettina Monguzzi “in collaborazione con Gelsia Ambiente è stata ideata una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per sollecitare i proprietari di animali d’affezione ad adottare comportamenti civici e responsabili affinché sia mantenuta pulita la nostra città e in special modo marciapiedi, parchi gioco, aree verdi”. “Le attività di sensibilizzazione ed educazione”, dichiara il presidente di Gelsia Ambiente, Sandro Trabattoni, “sono i punti cardine per la diffusione di una buona cultura ambientale. Con questi laboratori gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, si punta a coinvolgere i giovani ragazzi e le loro famiglie sulla tutela e rispetto per il territorio, temi che Gelsia Ambiente mette in atto nelle sue attività quotidiane”.

Gli appuntamenti dedicati ai bambini fanno parte del progetto denominato “4 zampe

per l’ambiente” sono previsti sabato 9 aprile, dalle 16 alle 18, in piazza IV novembre. “Chi me l’ha fatta in testa?” è un laboratorio dedicato a bambini dai 3 agli 8 anni che consiste nella lettura animata di un libro e in attività di riciclo creativo per realizzare i personaggi della storia con materiale di recupero. Sabato 16 aprile, dalle 16 alle 18, invece al parco Carlo Maria Martini (ingresso principale viale Martiri della Libertà). Sabato 30 aprile, dalle 16 alle 18, al parco via Sala Guido (Birel)

“Amici animali”, ci sarà un laboratorio dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni, che consiste nel realizzare giocattoli unici per gli amici a quattro zampe utilizzando materiale di recupero. Chi porterà una vecchia maglietta, potrà trasformarla in una simpatica cuccia green

