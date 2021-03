Riattivato il punto tamponi di Caponago per studenti e insegnanti Tornato attivo dal primo marzo il nel parcheggio del Leroy Merlin, via Galilei, a Caponago il drive through. Era stato installato a novembre e smantellato a inizio febbraio. Il servizio, senza prenotazione e gratuito, sarà attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 11.

L’accesso al test è consentito senza prenotazione, gratuitamente e con autocertificazione della motivazione - sia per gli studenti (a partire dalla prima infanzia), sia per il personale scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori dall’ambiente scolastico - ed è possibile solo in caso di indicazione pediatrica o di allontanamento dalla scuola a seguito di sintomi.

