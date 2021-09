Renate taglia lo scuolabus alle medie: «Il servizio costa troppo» A causa degli elevati costi, il Comune di Renate ha deciso di tagliare il servizio di scuolabus da e per la scuola media “Sassi”.

A scuola senza bus. Per l’anno scolastico 2021-2022 l’amministrazione comunale di Renate ha deciso di sospendere il servizio di trasporto scolastico anche sulla scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Alfredo Sassi. Troppo alti i costi a carico del Comune. «Sono ormai tre anni che le adesioni sono più basse della soglia minima prevista – ha spiegato il sindaco Matteo Rigamonti – Le proiezioni per l’anno scolastico 2021-2022 lo erano altrettanto, per alcune corse avremmo avuto appena una decina di iscritti». Il servizio costa ogni anno circa 48mila euro.

«Le rette coprono appena il 10 per cento del costo del servizio, il resto pesava sulla collettività – ha aggiunto il primo cittadino renatese – Era un servizio economicamente insostenibile». Quest’anno gli iscritti al servizio sarebbero stati una ventina, pochi per la Giunta Rigamonti che già un paio di anni fa aveva sospeso il servizio di trasporto sulla scuola primaria. La questione era stata affrontata anche nell’ultima seduta del consiglio comunale. «Siamo concordi sul fatto che il servizio fosse in perdita – ha commentato Odilla Agrati capogruppo di “Insieme per Renate” – Speriamo che questo serva da stimolo per attivare, per quando riguarda la scuola primaria, il servizio pedibus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA