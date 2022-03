Record a Triuggio di auto sequestrate senza assicurazione: 42 in un anno Di «dato preoccupante» parla il comandante della polizia locale di Triuggio, Fabrizio Incerto, nel commentare il dato sulle qu

È boom di auto senza assicurazione. Nel 2021 la polizia locale di Triuggio ha effettuato 44 sequestri di veicoli, di questi ben 42 erano autovetture che circolavano sprovviste di copertura assicurativa. «Un dato preoccupante – il commento del comandante della polizia locale Fabrizio Incerto – Si tratta di un fenomeno in crescita». Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ania, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative, i mezzi che viaggiano senza assicurazione in Italia sono 2,6 milioni pari a circa il 5,9 per cento del totale, una percentuale che varia da regione a regione: in Trentino Alto Adige, la più virtuosa, girano senza assicurazione il 2,3 per cento dei veicoli, in Campania si sale al 12,4 per cento. Il guidatore senza RC Auto va incontro a una multa che varia dagli 848 ai 3.396 euro a cui bisogna sommare il sequestro dei veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA