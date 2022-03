Volontari della protezione civile Macherio- Sovico in una foto d’archivio (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Protezione civile Macherio-Sovico: «Nessuna raccolta fondi pro Ucraina», occhio ai raggiri L’avviso diramato dai volontari in tuta gialla del gruppo “Franco Raso” per scongiurare truffe e raggiri ai danni di cittadini che, in buona fede, vogliono aiutare il popolo in guerra.

Come spesso accade in situazioni di guerra, c’è chi è intenzionato a lucrare ed ingannare la popolazione. Fioccano già false raccolte di fondi, di aiuti, di beni di prima necessità per i profughi e le vittime della guerra in Ucraina. Serve fare molta attenzione perché negli ultimi giorni sono spuntate (sui social, sulla rete, e anche tramite volantini pubblicizzati per strada e negli uffici pubblici) fantomatiche raccolte che vedrebbero in campo sodalizi, comitati e gruppi di ogni genere.

«Vi informiamo che l’associazione volontari Protezione civile “Franco Raso” di Macherio- Sovico non ha avviato nessuna campagna di raccolta fondi per il conflitto in Ucraina». Ecco il messaggio a chiare lettere che i volontari in tuta gialla hanno voluto diramare nelle ultime ore per scongiurare truffe e raggiri ai danni di cittadini che, in buona fede pensando cioè di aiutare, finiscono invece per donare beni e soldi solo a dei meschini truffatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA