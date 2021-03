Progetti internazionali Erasmus+: accreditamento per l’istituto scolastico Vanoni di Vimercate Il piano per i prossimi 7 anni permetterà agli studenti di partecipare gratuitamente a diversi scambi internazionali. Una quota, come da progetto, sarà destinata all’inclusione ossia agli studenti con Bes o disabilità.

La mobilità internazionale resta un punto fermo dell’attività svolta dall’Istituto “Vanoni” di Vimercate. A confermarlo l’accreditamento ottenuto come coordinatore di progetti Erasmus+ KA1 di mobilità VET (2021-2027). Un risultato raggiunto dopo il piano Erasmus redatto dalla docente Orietta Terzi, con la strategia a lungo termine prevista per le attività di “mobilità di buona qualità”, come richiesto negli standard.

Un piano che permetterà agli studenti di partecipare gratuitamente a diversi scambi internazionali. Una quota, come da progetto, sarà destinata all’inclusione ossia agli studenti con Bes o disabilità. L’accreditamento permetterà per i prossimi 7 anni di accedere ai fondi messi a disposizione dall’Agenzia nazionale per organizzare periodi di mobilità all’estero. I beneficiari delle borse Erasmus+ saranno studenti interessati a svolgere un tirocinio formativo in un altro paese europeo.

Gli organismi che hanno ricevuto l’accreditamento in Lombardia sono 13, di questi l’IIS “Vanoni” è l’unica scuola dell’area Monza-Brianza-Lecco. A livello nazionale sono state invece 451 le candidature da parte di enti e 204 gli accreditamenti ottenuti.

«L’accreditamento per i prossimi 7 anni – ha dichiarato la dirigente scolastica Elena Centemero – per i programmi di mobilità di studenti e docenti è un’occasione importante per il nostro territorio. I nostri studenti potranno trascorrere periodi di studio e lavoro nell’Unione Europea e i docenti confrontarsi con le scuole europee. Il post Covid ci porterà in un’Europa in cui i nostri studenti e i nostri giovani avranno il compito di dar vita a una formazione nuova e più sociale. L’Istituto Vanoni è ormai la scuola di riferimento nella nostra provincia per l’internazionalizzazione e i programmi europei».

Con i tirocini formativi per giovani, i partecipanti, grazie a un’esperienza professionale in un’azienda europea, hanno l’opportunità di migliorare il proprio livello di apprendimento, di potenziare le proprie prospettive di occupazione e carriera e di partecipare attivamente alla società e alla cittadinanza europea. Il “Vanoni” ha collezionato negli ultimi anni esperienze rilevanti nell’ambito della progettazione Erasmus, ottenendo finanziamenti per due progetti Erasmus KA1 (Train to EdUland/Edupreneurship as a key to innovation) e per il progetto Erasmus Vet Enterprise di cui è coordinatore.

«Avere ottenuto l’accreditamento Erasmus – ha dichiarato da parte sua la professoressa Orietta Terzi, responsabile dei progetti di mobilità internazionale – conferma che l’Istituto Vanoni ha predisposto un piano per attuare attività di mobilità di alta qualità nell’ambito di una progettualità innovativa, basata sulla internazionalizzazione del curricolo, allo scopo di favorire il successo nella vita personale e professionale dei nostri studenti e instillare nelle nuove generazioni un’identità europea e una maggiore apertura alla diversità sociale e culturale».

