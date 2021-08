Previsioni meteo, “Lucifero” si prende una pausa: forti temporali e grandine in arrivo sulla Lombardia L’anticiclone africano “Lucifero” si sta per prendere una pausa: aria fredda dal nord Atlantico è in arrivo sulla Lombardia e porterà temporali forti e grandine.

L’anticiclone africano battezzato “Lucifero” che sta “cuocendo” tutta l’Italia sta per terminare. Da lunedì 16 agosto arriva un graduale cambio della circolazione atmosferica responsabile dell’arrivo di qualche temporale e di una generale “rinfrescata”. Sarà una pausa di breve durata: l’estate è pronta a tornare. Il flusso instabile e più fresco nord Atlantico scenderà di latitudine quel tanto per far indietreggiare l’anticiclone dalle temperature incandescenti dei giorni scorsi. L’aria fresca in quota che giungerà sull’Italia sarà la responsabile della formazione di numerosi temporali (forti e con grandinate) che dalle Alpi di Lombardia e Triveneto si estenderanno verso sera ai settori prealpini e più occasionalmente su quelli pianeggianti. Da martedì 17 l’instabilità atmosferica raggiungerà pure la fascia adriatica centrale, quindi gli Appennini. Con l’ingresso del maestrale le temperature cominceranno a diminuire fino 10-12 gradi, ritornando quindi nella media del periodo prima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Da venerdì, ma soprattutto dal prossimo weekend, le temperature torneranno a superare facilmente i 33-35 gradi su gran parte d’Italia.

