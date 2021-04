Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Liceo Europa Enriquez (Foto by Gianni Radaelli)

“Premio Scuola Digitale 2021”: il liceo Enriquez di Lissone finalista provinciale Con le classi 3ES e 4ES. Alcune studentesse sono state selezionate per la partecipazione alla finale, che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 23 aprile in videoconferenza. Video, pitch e domande: la presentazione durerà 6 minuti.

L’Istituto Europa Unita- Liceo scientifico Enriquez di Lissone è tra i finalisti della fase provinciale del “Premio Scuola Digitale 2021”, con le classi 3ES e 4ES. Alcune studentesse sono infatti state selezionate per la partecipazione alla finale, che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 23 aprile in videoconferenza con ritrasmissione in live streaming.

Durante l’evento una studentessa portavoce e la docente referente del progetto, professoressa Daniela Ponzini, presenteranno il lavoro a una giuria di esperti; la giuria selezionerà il progetto vincitore che sarà ammesso alla fase regionale del Premio.

La presentazione del progetto dura circa 6 minuti e si compone di tre fasi: video (3 minuti) che può essere quello utilizzato per la candidatura o un video prodotto ex novo; pitch (2 minuti) con la presentazione del progetto a cura della studentessa portavoce e della docente referente (senza l’utilizzo di slide o altri tipi di supporti multimediali); domande (1 minuto) in cui un componente della giuria interagisce con i partecipanti.

«Un ringraziamento particolare alle studentesse che, nonostante la difficile situazione, hanno deciso di partecipare all’iniziativa mettendosi in gioco con serietà e impegno» dichiarano la referente animatore digitale Daniela Ponzini e il dirigente scolastico Roberto Crippa.

