Poste, riaprono quattro uffici a Monza, Bovisio Masciago e Cesano Maderno

Quattro uffici postali di nuovo operativi in Brianza da lunedì 20 aprile: a Monza, Cesano Maderno e Bovisio Masciago. Lo ha annunciato Poste italiane, dopo che «l’orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale».

Si tratta degli uffici di Monza in via Gaslini e via Monte Santo, 40 (martedì -giovedì 8:20 - 13:35 il sabato 8:20 12.35); Bovisio Masciago 1 in via Isonzo, 7 (lunedì - mercoledì - venerdì 8:20 - 13:35)e Cesano Maderno 1 in via Molino Arese, 2.

Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili.

La riapertura è stata possibile anche grazie all’adozione delle misure di sicurezza come l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Tutte le informazioni su aperture e disponibilità orarie sono sul sito internet ufficiale

