Polizia stradale di Monza e Brianza: nel 2021 tolti 17.750 punti dalle patenti Gli agenti di stanza in via Montevecchia hanno effettuato quasi 1.500 pattuglie di vigilanza stradale in ambito autostradale e sulla viabilità ordinaria. Registrato un aumento degli incidenti stradali rilevati con oltre 400 feriti e 2 morti.

Non c’è solo l’eccesso di velocità o l’uso del telefonino al volante: tra le numerose irregolarità alla guida riscontrate dagli agenti della polizia stradale brianzola (Monza e Arcore) nel 2021, spiccano quasi 700 casi di mancato utilizzo di “sistemi di ritenuta”, alias cinture di sicurezza per quanto riguarda gli adulti e ancoraggi a norma per i bambini.

Si tratta di una delle varie tipologie di infrazioni, riscontrate sulla viabilità ordinaria e in autostrada, che hanno portato al decurtamento di 17.750 punti patente complessivi. Gli agenti di stanza nella Questura di via Montevecchia, Sezione di Monza, e della Sottosezione di Arcore hanno effettuato quasi 1.500 pattuglie di vigilanza stradale in ambito autostradale (Tangenziale Est, Tangenziale Nord e SS36 da Cinisello alle porte di Lecco) e ordinaria operando oltre 10mila controlli con 7.768 infrazioni contestate e il conseguente ritiro di oltre 420 patenti di guida e 510 carte di circolazione. Riscontrate oltre 600 violazioni per eccesso di velocità, 515 per uso di telefonini al volante, 764 per sovraccarichi, 289 per guida in stato di ebbrezza e 24 per guida in stato di alterazione psicofisica.

Rispetto a un 2020 caratterizzato in gran parte dalle restrizioni anche alla circolazione dovute alla pandemia, come prevedibile nel 2021 è stato registrato un aumento degli incidenti stradali rilevati: sono stati 893 tra quelli accaduti in ambito autostradale (477, con 200 feriti) e lungo la viabilità ordinaria (416, con 220 feriti e 2 morti). Da segnalare che 9 automobilisti sono starti denunciati nel corso dell’anno per fuga e omissione di soccorso dopo un sinistro stradale. Una persona è stata invece deferita per lesioni stradali.

In ambito di polizia giudiziaria gli agenti hanno assicurato alla giustizia 144 soggetti durante attività di controllo delle attività illecite correlate e connesse alla circolazione stradale su tutto il territorio provinciale. Controllati inoltre 20 esercizi pubblici con 16 infrazioni rilevate.

Non è mancato infine l’impegno degli agenti della Stradale brianzola in campagne di educazione stradale nelle scuole.

