La prima tappa online del corso per tagesmutter (Foto by Paolo Colzani)

Partito a Seregno il corso per aspiranti tagesmutter Aspiranti tagesmutter a Seregno: è partito il corso di formazione.

Si è alzato il sipario sul corso di formazione per aspiranti tagesmutter, figure professionali adeguatamente qualificate, in grado di fornire educazione e cura nel loro domicilio ad uno o più bambini rientranti nella fascia d’età della prima infanzia, che non siano propri figli. La proposta, che è condotta dall’istituto “Marcello Candia” di Seregno, è stata promossa dall’alleanza degli Ambiti dei Servizi sociali della Provincia di Monza e Brianza, all’interno delle iniziative finalizzate a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro. Il programma didattico prevede lezioni fino all’estate e registra la partecipazione di una decina di donne, residenti a Seregno e nel territorio circostante. La prospettiva per cui si sta lavorando è quella di avviare già entro l’autunno nuove attività educative, condotte dalle tagesmutter formate in questa fase. Il corso in oggetto rientra nel contesto del Progetto Family Hub 3.0, che è finanziato dalla Regione Lombardia e prevede azioni di potenziamento dei servizi di conciliazione a favore di genitori lavoratori ed opportunità di autoimprenditorialità femminile riconosciute professionalmente.

