Pace fatta tra il sindaco di Arcore e Trenord per la biglietteria della stazione: confermata la sua chiusura

Pace fatta tra amministrazione comunale di Arcore e Trenord. Dopo le polemiche per l’annuncio della chiusura della biglietteria a partire dal prossimo primo aprile, il sindaoc Rosalba Colombo ha riassunto i risultati dell’incontro avvenuto con i vertici della società che si occupa del trasporto pendolare su ferro. «Dopo un lungo confronto di ascolto e attenzione dei temi posti Trenord ha confermato la decisione di chiudere la biglietteria ma di potenziare il punto vendita del bar, all’interno della stazione, rendendolo più accogliente e visibile in collaborazione con Rfi. Infine Trenord mi ha comunicato che è in corso la sostituzione di tutto il materiale rotabile (i treni) con la nuova flotta» ha scritto il sindaco sui social.

INCONTRO CON TRENORDIeri ho incontrato una delegazione di Trenord che si occupa della gestione delle biglietterie e... Pubblicato da Rosalba Colombo su Giovedì 18 febbraio 2021



«Abbiamo fatto la nostra battaglia - ha concluso la Colombo -, abbiamo ottenuto poco più di 800 firme in una settimana e vi ringrazio per il supporto, abbiamo comunque dimostrato che per gli arcoresi e non la stazione deve continuare a vivere ed infatti gli ulteriori spazi non utilizzati potranno essere assegnati alle associazioni così come già avvenuto per alcuni, come è stato concordato».

