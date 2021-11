Ospite d’eccezione per “Carate per lo sport” 2021: c’è Filippo Tortu Ci sarà anche Filippo Tortu all’edizione 2021 di “Carate per lo sport”.

“Carate per lo sport” 2021, l’ormai tradizionale appuntamento annuale con le associazioni sportive caratesi, avrà un ospite d’eccezione: il velocista caratese Filippo Tortu. Lo ha annunciato il sindaco Luca Veggian, sottolineando che il campione olimpico nella staffetta 4x100 sarà il vero protagonista dell’evento, in programma il prossimo 4 dicembre al palazzetto dello sport di via Olimpia.

«Organizzeremo questo evento al palazzetto dello sport per celebrare Tortu, nel corso di un’iniziativa interamente dedicata allo sport e agli atleti della città: Carate per lo sport» ha spiegato il sindaco. Il velocista azzurro, nato e cresciuto a Costa Lambro, avrà così modo di condividere con i suoi concittadini le emozioni provate durante la strepitosa vittoria della staffetta azzurra a Tokyo 2020. Un risultato che sembrava impossibile anche solo da immaginare alla vigilia della rassegna a cinque cerchi, ma che il caratese ha conquistato contro ogni prognostico, battendo gli inglesi in volata nell’ultimo metro della staffetta. «Durante l’evento Tortu sarà intervistato dal giornalista caratese Nando Sanvito. Come tutti gli anni, saranno invitate le società sportive della città, e celebreremo lo sport, premiando gli atleti e le associazioni caratesi meritevoli mediante un contributo» ha spiegato il sindaco.

