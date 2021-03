Ospedale San Gerardo: i vigili del fuoco si calano con le funi dalla gru di 85 metri, è un’esercitazione Esercitazione all’ospedale San Gerardo di Monza per il nucleo Saf dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. I vigili del fuoco monzesi e i colleghi di Milano si sono calati con le funi da una gru di cantiere da un’altezza di 85 metri .

I vigili del fuoco alle prese con acrobatici spostamenti con funi davanti alla facciata dell’ospedale San Gerardo di Monza non sono passati inosservati. Tra i pazienti che se li sono visti sfrecciare davanti alle finestre né per chi li ha notati dalla strada. Fortunatamente si è trattato di una esercitazione: uno degli addestramenti obbligatori del nucleo Saf dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza.

I vigili del fuoco monzesi e i colleghi di Milano si sono calati con le funi da una gru di cantiere da un’altezza di 85 metri per simulare il recupero di un infortunato nella cabina di comando. L’addestramento è durato 4 giorni per provare tutte le tecniche e rientra tra le attività obbligatorie per mantenere l’abilitazione.

“Il nucleo speleo-alpino-fluviale (SAF) indica una particolare unità operativa di alta qualificazione dei Vigili del fuoco che si occupa di soccorsi in altezza, in profondità e di tipo fluviale o in ambienti impervi - spiega una nota - Con la grande variabilità dei contesti territoriali della penisola italiana si è avvertita nel tempo l’esigenza di elaborare ed adottare tecniche innovative di derivazione speleo, alpinistica e fluviale, adatte alle esigenze di soccorso dei Vigili del Fuoco. Le tecniche di derivazione SAF consentono di aumentare il livello di sicurezza dei soccorritori e migliorare il servizio di soccorso tecnico urgente in tutte quelle situazioni in cui, a causa di specifici scenari incidentali, non sono utilizzabili i normali mezzi in dotazione”.

