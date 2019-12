Nuova segreteria per Forza Italia Lombardia: tutti i brianzoli che ne fanno parte Massimiliano Salini ha presentato a Milano il nuovo coordinamento lombardo di Forza Italia, di cui è alla guida: il vice è Fabrizio Sala. Nella segreteria anche Adriano Corigliano di Giussano, Claudia Toso di Correzzana, Luca Veggian di Carate.

«La Lombardia è il motore economico del nostro Paese ed è una importante regione europea costellata di amministratori del nostro partito, esempio di buona prassi di governance del territorio. I risultati si misurano partendo dal territorio: una struttura organizzativa semplice, dinamica e giovane è quello che ci serve per governarlo nell’interesse dei cittadini e delle imprese»: parola di Massimiliano Salini, il commissario lombardo di Forza Italia che ha presentato a Milano il novo coordinamento regionale del partito, che può contare su molti volti della Brianza monzese.

«Siamo pronti per un nuovo anno pieno di sfide: il 2020 inizia con il tour nelle Province della Lombardia che partirà da Monza il 24 gennaio e si concluderà l’8 maggio a Milano proiettandoci verso la grande sfida di Milano 2021», ha aggiunto spiegando che l’intenzione è quella di creare un nuovo modello di partito. Traduzione: un coordinamento fondato su una segreteria regionale composta da coordinatore, vice coordinatore, 24 membri con deleghe operative e due segretari organizzativi. “Una segreteria giovane, l’età media è di 35 anni, con esperienza con tanti sindaci e amministratori di lungo corso e partecipata da tante donne, più di un terzo dei membri” scrive Forza Italia che utilizzerà una piattaforma web per gestire le informazioni e avrà un giornale online di partito.

Il vice coordinatore è Fabrizio Sala, brianzolo e vicepresidente di Regione Lombardia. La Brianza monzese è poi rappresentata da Adriano Corigliano di Giussano, Claudia Toso di Correzzana, Luca Veggian di Carate.

«È un onore essere a capo della segreteria regionale della Lombardia - ha affermato l’eurodeputato - una responsabilità importante per dare un nuovo passo al partito, sia in Italia che in Europa. Sono convinto che ci sia uno spazio moderato da presidiare a cui dobbiamo guardare e che non può essere affascinato da Italia Viva e Renzi che sono la causa di questo governo disastroso. La Lombardia è il motore economico del nostro Paese ed è una importante regione europea costellata di amministratori del nostro partito, esempio di buona prassi di governance del territorio».

SEGRETERIA REGIONALE FORZA ITALIA LOMBARDIA

Massimiliano Salini, commissario regionale

Fabrizio Sala, vice-commissario regionale

Delegati

Marco Bestetti, 32 anni, residente a Milano.

Presidente Municipio VII Comune di Milano, Coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Sport e giovani.

Carlo Ciotola, 33 anni, residente a Cinisello Balsamo (Milano).

Consigliere comunale a Cinisello Balsamo.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Organizzazione.

Adriano Corigliano, 33 anni, residente a Giussano (Monza e Brianza).

Vice sindaco di Giussano.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Enti locali.

Lidia Decembrino, residente a Pavia, medico.

Consigliere comunale a Pavia.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Welfare e sanità.

Ruggero Del Vecchio, 30 anni, residente a Settimo Milanese, imprenditore.

Consigliere comunale a Settimo, Commissario Fi Settimo e vice coord. Fi Giovani provincia Mi.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Comunicazione e social network.

Carmelo Ferraro, 53 anni, residente a Milano, avvocato.

Presidente Piattaforma Milano, Responsabile Fi per le Professioni.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Aree urbane e periferie, professioni e partite iva.

Gabriele Gallina, 48 anni, residente a Soncino (Cremona).

Sindaco di Soncino e Coordinatore provinciale di FI Cremona.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Formazione politica.

Davide Gervasoni, 40 anni, residente a Como.

Consigliere comunale a Como.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Turismo, marketing e moda.

Milly Giannelli, 26 anni, residente a Vigevano.

Vice coordinatore Fi Giovani provincia Pavia.

Vice delega segreteria regionale Fi Lombardia: Agricoltura, Sport e giovani, Turismo, Welfare e sanità.

Tiziana Ippolito, 33 anni, residente a Castel Mella (Brescia).

Vice Sindaco del Comune di Castel Mella e già Coordinatore Fi Giovani provincia Brescia.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.

Francesca Landillo, 42 anni, residente a Milano, avvocato.

Già Assessore comunale a Cologno Monzese.

Delega segreteria regionale Forza Lombardia: Commercio.

Umberto Locatelli, 61 anni, residente a Campione d’Italia (Como).

Vice sindaco e sindaco di Moggio (Lecco) tra il 1995 e il 2009.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Montagna, piccoli Comuni e Olimpiadi Milano-Cortina.

Caterina Lo Prete, 34 anni, residente a Eupilio (Como), insegnante.

Assessore comunale a Bosisio Parini (Lecco).

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Cultura.

Enzo Lorenzi, 33 anni, residente a Osio Sopra (Bergamo).

Consigliere comunale e coordinatore Fi a Osio Sopra nel 2010 e nel 2014.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Sicurezza.

Jessica Martino, 43 anni, residente a Calusco D’Adda (Bergamo), avvocato.

Consigliere comunale e capogruppo nel Comune di Solza (Bg).

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Ambiente e clima.

Stefano Nuvolari, 51 anni, residente a Mantova, commercialista.

Responsabile organizzazione e attività produttive Fi Mn

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Attività produttive e associazioni di categoria.

Emanuel Piona, 41 anni, residente a Desenzano del Garda (Brescia).

Consigliere comunale e capogruppo Fi a Desenzano.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Istruzione, formazione e lavoro.

Francesca Policastrese, 32 anni, residente a Mantova, avvocato.

Già consigliere comunale a Bozzolo (Mn).

Vice delega segreteria regionale Fi Lombardia: Attività produttive e associazioni di categoria.

Mauro Salvalaglio, 40 anni, residente a Secugnago (Lodi), avvocato.

Sindaco di Secugnago.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Territorio e protezione civile.

Marco Segala, 31 anni, residente a San Giuliano Milanese.

Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Bandi regionali, nazionali ed europei.

Claudia Toso, 44 anni, residente a Correzzana (Monza e Brianza), medico.

Candidata Fi alle elezioni europee 2019.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Famiglia, genitorialità, pari opportunità, politiche sociali e abitative, disabilità.

Luca Veggian, 35 anni, residente a Carate Brianza (Monza e Brianza).

Sindaco di Carate Brianza e Coordinatore Fi Giovani provincia MB.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione.

Alberto Villa, 33 anni, residente a Pessano con Bornago (Milano).

Sindaco di Pessano con Bornago e consigliere Città Metropolitana di Milano.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Autonomia e Anci.

Pietro Zappamiglio, 42 anni, residente a Gorla Maggiore (Varese), ingegnere.

Sindaco di Gorla Maggiore.

Delega segreteria regionale Fi Lombardia: Infrastutture, trasporti e mobilità sostenibile.

