Nuova piazza a Cavenago, c’è l’ok della Sovrintendenza. «E faremo la ciclabile per Ornago» Doppio annuncio del sindaco di Cavenago, Davide Fumagalli: per la nuova piazza del paese c’è l’ok della Sovrintendenza; passi avanti decisivi anche per la costruzione della ciclabile per Ornago.

Il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli ha festeggiato i due anni di mandato annunciando due grandi novità. Con un post pubblicato sulla propria pagina social ha infatti colto l’occasione del secondo anniversario della sua elezione per dare ai propri concittadini due nuove notizie. La prima riguarda la piazza cittadina: «Per questo anniversario voglio farvi due annunci importanti, forse non c’era occasione migliore per comunicarvelo - si legge nel post -. Abbiamo incassato l’ok dalla Sovrintendenza per la realizzazione della nuova piazza, cosi come l’avevamo immaginata e progettata. Sarà una piazza più moderna, più accessibile, ma soprattutto maggiormente usufruibile da tutta la cittadinanza».

L’altro annuncio riguarda invece un opera attesa da tanto tempo, il collegamento ciclopedonale tra il comune di di Ornago e quello di Cavenago: «Abbiamo terminato l’ultimo incontro serrato con i rappresentanti del Comune di Ornago, incontro in cui abbiamo definito l’accordo per la ciclopedonale - prosegue Fumagalli -. Ora i rispettivi consigli comunali andranno ad approvare la convenzione nel giro di pochissimi giorni. Dopo 25 anni in cui l’opera era nelle intenzioni e nelle volontà di tutti si realizzerà davveroZ.

