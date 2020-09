Nuova Coop a Monza: nasce il progetto dedicato alle persone con autismo Conto alla rovescia per l’apertura della nuova Coop di via Marsala a Monza, che sarà la sede in cui nasce il progetto speciale della catena di supermercati dedicati alle persone con autismo.

Un progetto pilota nella grande distribuzione che parte da Monza: è l’iniziativa di Coop, che martedì 8 settembre presenterà ufficialmente il nuovo superstore realizzato in via Marsala. La catena annuncia una serie di interventi pensati per agevolare la presenza di persone con disturbo dello spettro autistico che saranno ufficializzati in una mattinata, non aperta al pubblico, con alcune delle persone che si stanno occupando attivamente del tema: Nico Acampora, tanto per iniziare, il fondatore di PizzAut arrivato fino al parlamento e partito da Muggiò, Elio degli Elio e le Storie Tese (che ha spesso raccontato di suo figlio affetto da autismo), l’istituto Sacra Famiglia. Sarà presentato per l’occasione il contributo di comunicazione aumentativa alternativa nei supermercati Coop con lo spot “Coop Autism Friendly”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA