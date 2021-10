NOVA - ROTATORIA la rotonda di via Marx (Foto by Pier Mastantuono)

Nova Milanese: nuovi lavori sulla Monza-Saronno per rifare il passaggio pedonale - VIDEO Il cantiere stradale della rotatoria della Monza-Saronno dovrà essere riaperto per correggere alcune imperfezioni riscontrate sulla base delle analisi effettuate sul luogo e intervenire sul passaggio pedonale di via Locatelli.

Il cantiere stradale della rotatoria della Monza-Saronno dovrà essere riaperto per correggere alcune imperfezioni riscontrate. L’intervento, finanziato con fondi regionali per la riduzione dell’incidentalità stradale era finalizzato alla messa in asse di una delle rotonde più percorse dal traffico della parte sud della Brianza.

Constatando che la rotonda non era pienamente in asse rispetto alla via, il Comune aveva chiesto ed ottenuto il bonus regionale.

L’intervento di ridefinizione delle strisce stradali e di parte dei marciapiedi era stato effettuato alla fine dell’estate e si era esaurito in una settimana di cantiere, evitando così gran parte della ripresa del traffico a pieno ritmo di queste ultime settimane.

Ora arriva la notizia che i lavori devono essere riaperti sulla base delle analisi effettuate sul luogo, è stata valutata la necessità di allontanare l’attraversamento pedonale esistente sul ramo est della rotatoria al fine di migliorarne la visibilità da parte dei veicoli in uscita dalla rotatoria. In pratica il passaggio pedonale su via Locatelli in direzione di Monza dovrà essere rifatto.

