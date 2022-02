Nonni e nipoti, anziani e giovani: insieme anche per divertirsi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Nonni e nipoti, anziani e giovani: la squadra vincente nell’inserto “Non ho l’età” in edicola con il Cittadino Uno speciale gratuito di 24 pagine in uscita con “il Cittadino” di giovedì 17 e sabato 19 febbraio. All’interno esperti che raccontano la ricchezza di questo legame speciale, un grande atleta che ha trovato la sua forza nei nonni, storie di 90enni supermoderni, percorsi dove “young e senior” sono alleati per una società migliore e tanto altro.

Nonni e nipoti: una squadra vincente. A questa alleanza unica tra anziani e giovani la redazione ha scelto di dedicare l’inserto gratuito 2022 (a cura di Carla Colmegna e Arianna Monticelli) sul mondo della terza età, in uscita con “il Cittadino” giovedì 17 e sabato 19 febbraio. Daremo spazio a un intreccio che, in fondo, vuole rafforzare ancora di più l’idea racchiusa nel nome (“Non ho l’età”) che accompagna questo inserto da ormai tre anni: l’età c’è, ma resta un dettaglio. Ci sono storie, relazioni, legami che contano di più.

Occuparsi dei nipoti mantiene in salute i nonni, che si sentono utili e coinvolti. E stare con i nonni, per i nipoti, è un’occasione unica di crescita e scoperta. La complicità tra generazioni così distanti anagraficamente è forte, anche più libera rispetto a quella che bambini e ragazzi possono avere con i loro genitori. Tra le parti c’è un continuo scambio. I nipoti stimolano i nonni a informarsi, a rimanere ben radicati nel mondo contemporaneo, senza rifugiarsi solo nei ricordi.

Tanti gli esempi di persone avanti negli anni che hanno imparato dai più giovani, talvolta sorprendendoli, a usare le nuove tecnologie, proprio per stare al passo con chi amano di più. Viceversa, i nonni offrono ai più giovani l’opportunità di una saggezza accumulata in una vita, con i racconti di storie che diventano emozioni da condividere e si trasformano in momenti di divertente apprendimento, ma anche occasioni per tramandare tradizioni. Insomma, i nipoti mantengono giovani i nonni e i nonni diventano maestri importanti per i più giovani. Un confronto che a volte va ben oltre i legami di parentela e si rivela in mille modi, in una quotidianità dove giovani e meno giovani si relazionano continuamente, più di quanto immaginiamo.

In questo inserto alcuni esperti ci aiutano a raccontare la ricchezza di questo legame speciale. Condivideremo con voi storie particolari di novantenni supermoderni e di ragazzi che mostrano una saggezza fuori dal comune. E ancora, troverete progetti di solidarietà, scelte di vita, consigli di lettura, percorsi innovativi dove “young e senior” si ritrovano stretti alleati per una società migliore. Esperienze e storie in cui tanti, nonni e nipoti, anziani e giovani, potranno ritrovarsi.

