Motivati ad aiutare? Avps Vimercate cerca volontari L’Associazione volontari di pronto soccorso e pubblica assistenza di Vimercate - la Avps - ha lanciato un appello per ampliare la propria squadra con nuovi volontari.

Avps Vimercate è alla ricerca di persone motivate ed entusiaste che possano mettersi a disposizione della comunità di Vimercate.

L’Associazione volontari di pronto soccorso e pubblica assistenza ha infatti lanciato un appello per ampliare la propria squadra. In particolare l’invito è rivolto a tutti coloro che hanno la possibilità di donare alcune ore del proprio tempo, nella fascia oraria dalle 8 alle 20, per mansioni quali: trasporto sanitario semplice, trasporto sociale, assistenza manifestazioni, centralino, logistica e protezione civile.

Tutti gli interessati possono richiedere informazioni all’indirizzo [email protected] o al numero 039 661 2112

