Area Esselunga in via Lecco (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: via libera alla bonifica per l’ex Esselunga di via Lecco Il Comune di Monza ha autorizzato la bonifica dell’area ex Esselunga di via Lecco, dismessa dopo il trasloco del supermercato in fondo a viale Libertà nel 2016.

Il Comune ha dato via libera all’intervento di bonifica dell’ex Esselunga di via Lecco: nel giro di qualche mese la società dovrà rimuovere dall’area fino a qualche anno fa occupata dal supermercato e dal parcheggio 799 metri cubi di materiale di cui 53 metri cubi costituiti dalla vecchia pavimentazione e 746 dal terreno sottostante.

Una volta terminate le operazioni potrebbero partire i cantieri per la riqualificazione dello spazio: il progetto, vecchio di una decina di anni, prevede la valorizzazione dell’edificio storico verso via Merelli e la realizzazione di due palazzine di due piani destinate a negozi di vicinato, bar e appartamenti affittati a canone moderato. Il piccolo complesso dovrebbe essere completato da una piazza affacciata su via Lecco mentre sul lato che dà su viale Libertà dovrebbero essere allestiti parcheggi pubblici e privati.

Area Esselunga di via Lecco

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il disegno, presentato in Comune nel dicembre 2012, era strettamente collegato all’apertura del supermercato di viale Libertà: dopo essere rimasto nei cassetti per dieci anni potrebbe, quindi, subire qualche aggiustamento dettato anche dal successivo insediamento della Coop a poche decine di metri di distanza e dallo scarso interesse di Esselunga a costruire immobili residenziali.

«L’interlocuzione con l’operatore è aperta – spiega l’assessore all’Urbanistica Martina Sassoli – per noi quell’area è strategica, non solo perché è centrale. Ci sono alcune ipotesi per una sua diversa destinazione, ma sono ancora a uno stato embrionale». Dal piano potrebbero, quindi, sparire le case ma non le botteghe: «Credo molto – afferma l’assessore – nella funzione dei piccoli negozi in quanto possono offrire agli abitanti del quartiere un servizio differente e complementare rispetto a quello della media distribuzione».

