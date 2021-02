Monza: usa le etichette della frutta per pagare bottiglie di vino per 500 euro Un 46enne è stato denunciato dalla polizia per furto e ricettazione: l’escamotage utilizzato in due supermercati Esselunga di Monza. Ai poliziotti ha detto in lacrime di voler rivendere il vino per sfamare i due figli.

Come uscire da un supermercato con diciotto bottiglie di vino da 500 euro pagando 12 euro. Impossibile. Ci ha provato un 46enne di nazionalità bulgara, ma gli è andata male: è stato denunciato per furto e ricettazione. Incensurato, ha detto agli agenti delle Volanti intervenuti, nei supermercati Esselunga di via Libertà e via Buonarroti a Monza, che a causa della pandemia era rimasto senza lavoro e dovendo sfamare i 2 figli pensava di rivendere le bottiglie per racimolare qualche euro.

Per portare a termine il suo intento ha pesato alcuni frutti e apposto sulle bottiglie le etichette prezzo generate dalla bilancia, pari a pochi euro, e le ha fatte scorrere sul lettore di una cassa automatica. All’uscita, però, è stato prontamente fermato dal personale addetto alla sicurezza che ha chiamato le forze dell’ordine.

