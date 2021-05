Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: una passeggiata longobarda sulle orme della Regina Teodolinda Domenica 9 maggio appuntamento in piazza Duomo per una “passeggiata longobarda”. L’iniziativa è dell’Asd Il Salto con il Centro Turistico Giovanile, Forum Associazioni Turismo Giovanile e il Forum Turismo Sociale.

Una passeggiata per conoscere meglio la Monza longobarda sulle orme della Regina Teodolinda. L’iniziativa è dell’Asd Il Salto in collaborazione con il Centro Turistico Giovanile, Forum Associazioni Turismo Giovanile e il Forum Turismo Sociale. Appuntamento domenica 9 maggio alle 10.15 in piazza Duomo.

La camminata toccherà altri punti della città, impegnando i partecipanti anche in alcuni giochi e momenti di (ri)scoperta di dettagli del presente e momenti del passato, che non trascureranno il vicino Lambro e una roggia quasi scomparsa per riprendere idealmente la storia e le storie legate alla presenza longobarda.

“Si tratta di un primo capitolo di un progetto più ampio che nei prossimi mesi avrà per tema i Longobardi e la Longobardità, e che si snoderà tra Monza e altri luoghi della nostra Regione. E, chissà, anche oltre i confini della Lombardia”anticipano gli organizzatori. Attorno a mezzogiorno il gruppo arriverà alla Cascina San Fedele, nel parco , dove sarà possibile fermarsi per un ristoro. L’iniziativa è aperta a soli 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected]

