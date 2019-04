Monza: un passante trova il cadavere di una donna nel Villoresi, ipotesi incidente o suicidio Un passante ha trovato il corpo senza vita di una donna nel canale Villoresi, in via Lombardia, a Monza. E’ accaduto giovedì 11 aprile in mattinata.Secondo i primi accertamenti si tratta del cadavere di una 65enne monzese che sarebbe deceduta per cause accidentali o si sarebbe tolta la vita.

Un passante ha trovato il corpo senza vita di una donna nel canale Villoresi, in via Lombardia, a Monza. E’ accaduto giovedì 11 aprile in mattinata. Dopo una chiamata al 112 sul posto si è portata una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della locale Compagnia. Secondo i primi accertamenti si tratta del cadavere di una 65enne monzese che sarebbe deceduta per cause accidentali o si sarebbe tolta la vita. Ulteriori indagini sono in corso.

