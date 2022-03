Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: tentata truffa dello specchietto, la vittima estrae il cellulare e mette in fuga l’auto grigia Due segnalazioni di tentata truffa dello specchietto nella zona di via Marsala a Monza ad opera di una macchina grigia: in un caso, un 80enne ha estratto il cellulare e ha messo in fuga il responsabile fingendo di fotografarlo.

Quando ha intuito di essere una potenziale vittima della truffa dello specchietto, non si è fatto per nulla intimorire. Anzi, il lettore che ha segnalato il fatto al Cittadino, 80 anni, ha estratto il telefonino e lo ha puntato addosso all’auto dei presunti truffatori nell’atto di scattare una fotografia. L’episodio è avvenuto lo scorso giovedì mattina tra via Marsala e viale Europa, al confine tra i quartieri San Carlo e Triante.

“In quel giorno della settimana - spiega il lettore - si tiene un mercatino dove spesso mi reco e non vorrei che tra la folla degli acquirenti si nascondessero dei malintenzionati per adocchiare possibili vittime”.

Il lettore, mentre si accingeva a svoltare in viale Europa, ha sentito un botto (“forse mi hanno lanciato un sasso o una pallina sulla portiera”) e subito dopo ha intravisto dallo specchietto una Opel grigio chiara che gli stava alle calcagna.

“Quest’auto - riprende il lettore - mi ha affiancato al semaforo al termine di viale Europa e non appena uno dei due occupanti, un uomo con i baffi, ha cercato di dirmi qualcosa ho preso il telefono dalla tasca e ho finto di fotografarlo. Il mio gesto lo ha intimorito tant’è vero che non appena è scattato il verde l’auto è partita in tutta fretta senza che nessuno dei due uomini a bordo aprisse bocca”.

Il monzese mette in guardia gli altri automobilisti anziani: “Un mio amico è stato avvicinato sempre da un’auto grigia nei pressi del mercatino di via Marsala poco tempo fa. Temo che in questo periodo stiano prendendo di mira quella zona”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA