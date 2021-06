Monza, tate per gattini cercansi alla nursery di Sant’Albino L’appello del gattile di via Sardegna per la “Nursery di GattoLando” dove nelle ultime settimane sono arrivate numerose cucciolate.

Cercasi tate amorevoli per gattini. A lanciare l’appello è la “Nursery di GattoLando”, la struttura del gattile Gattolandia di via Sardegna, 73 nel quartiere monzese di sant’Albino. In questo periodo nel rifugio sono arrivati molti cuccioli e altri ne sono in arrivo. Si tratta di cuccioli in tenerissima età, già orfani, che non sono ancora in grado di mangiare autonomamente e spesso neanche di espletare i loro bisogni fisiologici se non vengono stimolati. Vi sono anche cucciolate già svezzate e in attesa di effettuare la profilassi vaccinale, mamme gatte selvatiche ma anche domestiche con cuccioli in allattamento o in svezzamento. In questo caso, al completamento dello svezzamento, la mamma gatta sarà sterilizzata, testata e reimmessa in colonia, mentre i cuccioli effettueranno la profilassi vaccinale propedeutica all’inserimento in gattile.

Per la diversità delle situazioni presenti sono richiesti tempo e capacità differenti, oltre a una eventuale esperienza pregressa, da parte dei volontari. A tutti, però, sono richiesti amore, dedizione e pazienza. L’impegno varia da 6 settimane fino a 3/4 mesi a seconda dell’età dei cuccioli al loro arrivo. Info e candidature si ricevono all’indirizzo email: [email protected]

