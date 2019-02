Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, sportello per le cartelle esattoriali da rottamare con la pace fiscale Per chi deve rottamare cartelle esattoriali secondo quanto previsto dalla Pace fiscale del Governo l’Unione artigiani dà la possibilità di parlare con un esperto anche a Monza

Cartelle esattoriali da rottamare o pace fiscale che dir si voglia. Nella sostanza significa che è stata riaperta la rottamazione dei ruoli per i carichi trasmessi dal 2000 al 2017. Per ottenere però lo stralcio di sanzioni e mora bisogna presentare una domanda entro il prossimo 30 aprile.

Con la Pace Fiscale, così come l’ha chiamata il Governo, si regolarizzano le pendenze tributarie con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) e le multe dovute a vario titolo. Riguarda cartelle esattoriali, accertamenti fiscali in corso o liti potenziali, liti tributarie.

Possono usufruirne anche le persone che avevano aderito alle precedenti rottamazioni ma poi avevano perso la possibilità dei benefici perchè non avevano corrisposto una parte delle somme dovute. L’Unione artigiani per aiutare chi si trova in queste condizioni ha aperto uno sportello anche a Monza (venerdì 9,30/12 -039.382177 ), Altri sportelli sono aperti a Milano, Bollate e Magenta.

Per maggiori informazioni e appuntamenti: n. verde 800.132371

