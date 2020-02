Monza, sorpresi mentre scaricano sacchi di rifiuti in strada: multa e conto della pulizia La polizia locale di Monza nel pomeriggio di martedì 18 febbraio ha fermato due persone mentre stavano scaricando da un furgone sacchi pieni di rifiuti. Sono stati sanzionati.

Indumenti, piccoli elettrodomestici, plastica, polistirolo: c’era di tutto nei sacchi scaricati sulla strada da due cittadini extracomunitari in via Michelino da Besozzo, in fondo a via Buonarroti a Monza verso Brugherio. I due, una donna di origini tunisine e un uomo di origini egiziane, sono stati sorpresi dalla polizia locale nel pomeriggio di martedì 18 febbraio intorno alle 15. Si trattava di rifiuti non pericolosi, ma che di certo sarebbero dovuti essere smaltiti in altro modo. I sacchi riempivano un furgone.

Le persone sono state sanzionate in base al testo unico ambientale e i rifiuti rimossi e smaltiti a loro spese. Dal controllo effettuato sui veicoli sono emerse anche altre infrazioni al codice della strada. I due sono stati multati per 600 euro.

Monza polizia locale multa rifiuti abbandonati

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA