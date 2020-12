Monza, sequestrati oltre 3 chili di droga in zona Libertà: un arresto Gli agenti dei nuclei Nost e Noc della polizia locale di Monza hanno sequestrato oltre 3 chili di droga tra hashish e marijuana per un valore di 25mila euro in un appartamento in zona Libertà. L’intervento su segnalazione di un residente.

Oltre 3 chili di droga sequestrati in un appartamento in zona Libertà a Monza dal Nucleo Operativo Sicurezza Tattica (Nost) e dal Nucleo Operativo Cinofilo (Noc) della polizia locale. Gli agenti sono intervenuti martedì 1 dicembre nella piazzetta tra via Gaslini e via Ragazzi del ’99 dopo la segnalazione di un residente che aveva denunciato un assembramento di persone.

Con l’aiuto del cane Narco hanno perquisito un cittadino italiano di 25 anni residente a Monza e gli hanno trovato addosso un barattolo con 5 grammi di hashish, suddivisa in porzioni uguali. L’uomo nel portafoglio aveva banconote di piccolo taglio che hanno fatto presupporre un’attività di spaccio.

La perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha portato alla scoperta di 3 kg e 300 grammi di hashish e marijuana già suddivisi in sacchetti per un valore complessivo di circa 25mila euro e banconote per 2.265 euro, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, con fotosegnalamento eseguito presso il Comando di via Marsala. L’udienza preliminare di mercoledì mattina ha stabilito a carico dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari fino alla prossima udienza, il 10 febbraio.

