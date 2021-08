Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: sconti sulla tassa rifiuti, chi può chiederli e come Il Comune di Monza apre la possibilità di agevolazioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti: ecco le regole per sapere chi, come e quando ne ha diritto.

Occhio alla data: da mercoledì primo settembre i monzesi potranno richiedere a piazza Trento e Trieste le agevolazioni sul pagamento della Tassa rifiuti. I nuclei con un reddito Isee compreso tra 13.405,10 e 20.000 euro avranno un mese di tempo per domandare la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa che sarà applicata dagli uffici sulla terza rata: gli interessati dovranno scaricare i moduli dal sito del Comune e inoltrarli entro il primo ottobre alla mail [email protected].

Gli sconti verranno accordati fino all’esaurimento delle risorse disponibili sulla base della graduatoria degli aventi diritto compilata secondo la cronologia degli invii.

Le famiglie con un Isee inferiore dovranno, invece, consegnare le domande agli uffici amministrativi dei Servizi sociali di via Guarenti 2 entro il 31 dicembre: chi ha un reddito Isee fino a 6.702,54 euro sarà esentato dal pagamento del tributo per il 2021, chi ha un Isee fino a 10.053,81 otterrà una riduzione del 50% mentre l’abbattimento scenderà al 20% per chi ha un reddito Isee fino a 13.405,09 euro.

