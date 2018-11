Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza scende nella classifica della qualità della vita che incorona il Nord est Monza è 44esima, -9 posizioni nella classifica della Qualità della vita 2018 delle province italiane pubblicata da ItaliaOggi. Per il secondo anno sul podio c’è il Nord est: Bolzano, Trento e Belluno.

Dal posto 35 al 44. Monza è scesa di nove posizioni nella classifica della Qualità della vita 2018 delle province italiane pubblicata da ItaliaOggi e che per il secondo anno ha incoronato un podio del Nord est: Bolzano, Trento e Belluno sono le città dove si vive meglio.

Monza è in discesa, ma resta davanti a Milano (55esima ma +2 in classifica). Tonfo di Bergamo che dalla posizione 19 è caduta alla 30, ai vertici si confermano ancora città medio-piccole. Crollo di Roma dal 67° all’85° posto. In Lombardia exploit di Sondrio che si piazza ottava scalando ben otto posizioni rispetto all’anno scorso.

“I risultati dell’indagine confermano e approfondiscono alcune tendenze già emerse negli anni scorsi:In primo luogo che la qualità della vita in Italia è caratteristica delle piccole e medie città del Nord-Est e, in misura minore, del centro”, analizza Italia Oggi.

Nelle prime 35 posizioni della classifica solo Aosta esce da questa direttrice, mentre un’altra indicazione è che la città ideale ha mediamente 100 mila abitanti: Monza ne ha circa 120mila e non è lontana dalle prime 40 posizioni in cui solo Verona e Padova hanno poco più di 200 mila abitanti.

La classifica si elabora in base a diversi indicatori: ambientali, sulla criminalità, sulla popolazione, sul sistema salute, il disagio sociale e personale.

