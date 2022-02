Monza, principio di incendio in via della Lovera La richiesta di intervento è scattata attorno a mezzogiorno di venerdì 18 febbraio. Sul posto sono stati inviati vari mezzi. Interessato il tetto di un edificio.

I vigili del fuoco sono intervenuti venerdì 18 febbraio per un principio di incendio a un tetto di un edificio a Monza, in via della Lovera. La richiesta di soccorso alla centrale operativa di via Cavallotti - dicono dal Comando provinciale - è arrivata intorno alle 12.30.

Sul posto sono state inviate una autopompa e una autoscala della sede di via Mauri, una autopompa dal distaccamento di Desio e un modulo di supporto dal Distaccamento volontario di Seregno. Non ci sarebbero stati feriti.

