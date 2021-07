Monza: poliziotto aggredito da tre ladri nel suo condominio, spara dei colpi di pistola in aria e li fa fuggire L’agente di 34 anni in servizio alla Squadra Volante di Milano è stato colpito con un piede di porco e ne avrà per 40 giorni. I ladri, tre, sono fuggiti a mani vuote. Sull’accaduto stanno indagando i colleghi della Squadra Mobile di Monza.

La Squadra mobile della polizia di Monza sta indagando su una aggressione ai danni di un poliziotto di 34 anni residente a Monza, in servizio alla Squadra volanti di Milano, che tornando a casa, mercoledì notte, dopo il lavoro si è trovato dei ladri nelle scale del suo condominio, in zona viale Libertà.

L’agente - secondo quanto riferito dagli investigatori della Questura di Monza- si è qualificato per fermare gli sconosciuti, tre persone, ma questi ultimi l’hanno aggredito con un piede di porco. A quel punto il poliziotto ha esploso dei colpi in aria per impaurirli e farli scappare. I tre sono fuggiti a mani vuote mentre l’agente è stato portato all’ospedale San Gerardo per le ferite riportate alla testa, ne avrà per 40 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA