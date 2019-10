Monza, polizia e ambulanza per una lite in famiglia tra coniugi ubriachi Ambulanza e polizia all’alba nel quartiere San Fruttuoso a Monza per una lite in famiglia tra due coniugi di origine sudamericana. Entrambi ubriachi, lei ferita a una mano e lui arrabbiato per essere tornato a piedi da una serata in una discoteca in cui erano insieme. I due figli affidati a una zia.

Ambulanza e polizia all’alba nel quartiere San Fruttuoso a Monza per una lite in famiglia tra due coniugi di origine sudamericana. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 6 e hanno chiesto supporto alle forze dell’ordine perché marito e moglie, quarantenni e ubriachi, litigavano per fatti legati alla notte precedente, trascorsa in una discoteca dell’hinterland milanese. Il tutto in presenza dei due figli, minorenni, affidati nel frattempo alla zia.

La donna presentava anche un profondo taglio alla mano che si sarebbe provocata con un taglierino nel corso della lite scatenata dalla gelosia dell’uomo, almeno secondo quanto raccontato da lui. All’origine, la decisione di lei di lasciare il locale senza dire niente al marito, allontanandosi in auto da sola. Cosa che l’avrebbe costretto a tornare a casa a piedi e che l’ha fatto arrabbiare. Il pm per i minori ha deciso di affidare i figli alla parente, mentre il pm del tribunale di Monza rimane in attesa di ulteriori accertamenti.

