La raccolta di aiuti per l’Ucraina alla comunità ortodossa di Monza (Foto by Sarah Valtolina)

Monza per l’Ucraina: le parrocchie e la chiesa ortodossa in aiuto ai profughi Raccolta di materiali, indumenti, farmaci e generi di prima necessità in tante parrocchie di Monza e nella comunità ortodossa per aiutare i profughi dell’Ucraina in guerra.

A una settimana dallo scoppio della guerra in Ucraina la macchina degli aiuti si è già messa in moto. Tante le iniziative promosse all’interno delle comunità parrocchiali di Monza.

La pastorale giovanile della comunità Santi quattro evangelisti ha avviato una raccolta viveri in collaborazione con il Sermig di Torino. «La nostra comunità ha scelto di sostenere le attività del Sermig che risponde alle ricerche di aiuto in Romania, per sostenere i profughi ucraini in attivo nei loro territori», spiegano i referenti del progetto. Vengono raccolti materiali sanitari (bende, garze, cotone, disinfettante, siringhe, paracetamolo, antidolorifici); materiale per l’igiene della persona (anche pannolini per bambini), biancheria intima nuova, coperte e torce. Il punto di raccolta è stato allestito all’oratorio di San Rocco, in via San Rocco 9. Le donazioni si raccolgono tutti i giorni da sabato 5 marzo a sabato a sabato 12 marzo, dalle 17 alle 19.

Anche la comunità pastorale San Francesco ha avviato una raccolta di farmaci e vestiti da destinare ai profughi in fuga dalle bombe russe. Le offerte raccolte saranno destinate alla Caritas salesiana di Sesto San Giovanni che è in contatto con un’associazione garantita dal Consolato ucraino di Milano. Anche in questo caso si prediligono farmaci a lunga scadenza e materiale sanitario. Vengono ritirati anche vestiti nuovi o usati purché in ottime condizioni ma solo per bambini. L’invio dei vestiti sarà destinato invece alla Croce rossa di Cinisello Balsamo. La raccolta si svolgerà nei locali dell’oratorio Marvelli della parrocchia di Cristo Re, in via Parmenide: sabato 5 e domenica 6 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; martedì 8 marzo dalle 18 alle 22.

La comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore ha scelto di appoggiare la Caritas di Monza che agisce in stretta collaborazione con la Prefettura e la Caritas ambrosiana. L’invito in questo caso è quello di contribuire con donazioni in denaro per sostenere l’impegno della Caritas ambrosiana che si sta muovendo per organizzare servizi di accoglienza e di trasporto delle famiglie sfollate, evacuazione e protezione dei bambini, fornitura di pasti e servizi di docce e lavanderia. I fondi raccolti sono destinati alle Caritas di Polonia, Moldova e Romania. Tutte le indicazioni per effettuare le donazioni sono disponibili sul sito donazioni.caritasambrosiana.it .

Sempre Caritas sta raccogliendo anche le offerte di disponibilità all’accoglienza di profughi da parte di parrocchie, istituti religiosi e privati cittadini. Chiunque volesse segnalare la propria disponibilità può scrivere a [email protected] o contattare la segreteria della Caritas di Monza: [email protected] .

Anche la comunità ortodossa rumena di Monza ha organizzato giovedì 3 marzo una imponente raccolta di farmaci e viveri da destinare alle parrocchie rumene che si trovano lungo il confine ucraino. Il materiale servirà per la prima accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra verso la Romania.

