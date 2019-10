Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, pensionato si perde e finisce in un fosso: ritorno a casa senza auto e patente Un pensionato ligure si è perso a Monza e tentando una inversione per tornare a Milano è finito in un fosso. Ma aveva anche patente e assicurazione scaduta.

Sarebbe dovuto arrivare a Milano dal fratello, si è perso a Monza, ha tentato una inversione ed è finito in un fosso. Già così sarebbe stata una serata funesta, ma per un pensionato ottantenne ligure è peggiorata all’arrivo della polizia locale con il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. Tutto è successo dopo le 21 di lunedì 14 ottobre.

Un anziano, classe 1935, giunto all’altezza dello stadio Brianteo si è reso conto di essere fuori strada e, imboccato viale Sicilia, ha tentato un’inversione di marcia per tornare verso Milano. È finito però nel fosso all’altezza del concessionario Fiat.

Al controllo dei documenti i vigili hanno scoperto la patente scaduta nel novembre 2018 e l’assicurazione dell’auto scaduta da sei mesi. L’uomo è stato accompagnato al comando e affidato al parente, rintracciato nel frattempo per riportarlo a casa.

