Monza, ospedale dei bambini: Mannucci nuovo presidente della Fondazione Mbbm

Cambio alla presidenza della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (Mbbm): il direttore generale dell’Asst Monza, Mario Alparone, ha nominato nuovo presidente il professor Pier Mannuccio Mannucci. Succede a Giuseppe De Leo che ha ricoperto il ruolo dal 2015.

Professore emerito di medicina interna all’Università degli Studi di Milano, dal 2010 al 2015 è stato direttore scientifico della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Specializzato in ematologia, si è dedicato soprattutto alle terapie e agli effetti collaterali nel campo dell’emofilia ed è autore di oltre 1.200 pubblicazioni scientifiche.



«Ho accolto con grande entusiasmo questa nomina, del tutto inaspettata – ha commentato - Sono rimasto impressionato dalla professionalità messa in campo dallo staff sanitario e da quello che negli anni la Fondazione Mbbm ha fatto per l’Ospedale e molto colpito dalla gratitudine dei pazienti ospiti nei reparti della Clinica pediatrica, della Clinica ostetrica e della Neonatologia e delle famiglie che ho incontrato nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale. Nell’area materno-infantile di questo ospedale la Fondazione è riuscita a creare un ambiente tecnologicamente avanzato e allo stesso tempo accogliente e ‘familiare’».

Il Consiglio di indirizzo si è riunito per la prima volta giovedì 27 giugno e ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018, che si chiude con un risultato positivo.

“I ricavi complessivi sono pari a 37,7 milioni di euro. In particolare, i ricavi per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali sono stati pari a circa 23,2 milioni di euro, mentre i ricavi da donazioni sono stati 4,5 milioni di euro, in gran parte raccolti dal Comitato Maria Letizia Verga. Per quanto riguarda i costi le voci più significative sono state gli acquisti di farmaci e altri beni sanitari (pari a 8,8 milioni) e il personale (18,0 milioni, pari a circa il 48% dei ricavi totali)”, specifica una nota.

La Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma è stata fondata da Ospedale San Gerardo di Monza (Asst di Monza), Fondazione Tettamanti, Comitato Maria Letizia Verga e gestisce direttamente i reparti di Clinica pediatrica, Clinica ostetrica e Neonatologia all’interno dell’Ospedale di Monza (Asst di Monza). Ha una convenzione con l’Università degli studi di Milano Bicocca per garantire al meglio le attività di ricerca e didattica della Clinica pediatrica e del settore Ostetricia della Clinica di ginecologia-ostetricia.

