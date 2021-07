Monza via della Taccona nuovo semaforo all'incrocio con via Ticino (Foto by Sarah Valtolina)

Monza: nuovo impianto in via della Taccona, un semaforo per la svolta a destra in via Ticino Nuovo impianto semaforico in via della Taccona a Monza, cinque nuovi semafori per regolare la circolazione degli automobilisti compreso quello che introduce la svolta a destra. E il countdown per i pedoni.

Traffico più fluido in via della Taccona, a Monza. Qui, proprio davanti all’ingresso del Castello, all’incrocio con via Ticino, è stato installato il nuovo impianto semaforico. Cinque nuovi semafori per regolare la circolazione degli automobilisti e l’attraversamento in sicurezza dei pedoni.

La novità riguarda soprattutto la svolta a destra per chi arriva da San Fruttuoso, verso via Ticino. Prima l’attraversamento dell’incrocio era regolato da un unico semaforo che creava lunghe code soprattutto nelle ore più trafficate. Ora la svolta sarà regolamentata da un semaforo indipendente, nella prospettiva di rendere più rapida la circolazione del traffico.

Un’altra novità riguarda il semaforo pedonale che consentirà di raggiungere in sicurezza le fermate della linea 204. Il semaforo pedonale, così come quelli che si trovano davanti ai cancelli della Villa reale, sono provvisti di countdown sia per la fermata che per il verde.

I lavori, cominciati a inizio di luglio, termineranno entro agosto.

È prevista, infatti anche la riqualificazione della segnaletica orizzontale e la realizzazione delle strisce pedonali.

