Monza: «Mia mamma fermata ed aggredita in via Lario con la truffa dello specchietto, chi ha visto si faccia avanti» Appello della figlia su un social: «Lei è scesa dall’auto per controllare se ci fosse un danno ed è stata aggredita verbalmente, poi con un pugno»

Una rapina? Uno scambio di persona? Altro? È indubbiamente inquietante il racconto che una donna ha fatto della disavventura accaduta alla madre, attorno a mezzanotte di sabato 3 ottobre lungo via Lario, a Monza: sarebbe infatti stata aggredita da uno sconosciuto, forse straniero, che l’avrebbe affiancata in auto, sulla quale ci sarebbero stati altri due uomini.

«Sono alla ricerca di testimoni di un fatto avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 527, all’altezza del ponte della Bennet (ex Auchan)» scrive la figlia della vittima, della quale mostra anche una foto dove appare ferita al volto. Scrive che ad agire sarebbero state tre persone: «hanno usato presumibilmente la tecnica dello specchietto per far accostare mia mamma mentre tornava dal lavoro. Lei è scesa dall’auto (per controllare se ci fosse effettivamente un danno alla vettura ndr) e quando si è resa conto che si erano fermati ha fatto per risalire ma è stata aggredita verbalmente, poi con un pugno. non ricorda altro dato lo spavento».

Sull’accaduto avrebbe presentato denuncia alle forze dell’ordine e cerca eventuali testimoni: «La strada sappiamo che era trafficata è abbastanza illuminata, quindi se qualcuno avesse visto qualcosa vi prego di contattarmi (...) Vi chiedo inoltre di far girare questo post».

© RIPRODUZIONE RISERVATA