Monza: Legambiente riapre l’Oasi sul Lambro (per ora ai soci) L’Oasi sulla confluenza di Lambro e Lambretto torna a Legambiente e torna accessibile: due appuntamenti con l’associazione per scoprire un luogo speciale di Monza (la prima volta solo per i soci).

L’Oasi di piazza Castello riapre ai visitatori. Da un anno Legambiente Monza ha ripreso la gestione dell’area verde lungo le sponde del Lambro, a ridosso della ferrovia. Un progetto di cura e valorizzazione durato quattordici anni, dal 2000 al 2014, e poi interrotto. Poi dal novembre 2020 la gestione dell’oasi è ripassata ai volontari di Legambiente. «In questi mesi, nonostante la pandemia che ci ha costretti ad andare a rilento, abbiamo piantato diverse specie vegetali autoctone. Grazie alla collaborazione con la Protezione civile abbiamo portato a termine un importante lavoro di pulizia dell’area e a fine ottobre sono stati installati i cartelli con i nomi degli alberi, realizzati dagli ospiti del Centro diurno», spiega Maddalena Viola, presidente di Legambiente Monza.

Tutto è pronto ma al momento l’accesso non è ancora consentito agli esterni. Al momento infatti la zona è interessata dal progetto dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, che prevede la sistemazione idraulica lungo il fiume Lambro. Questo ha reso impossibile completare le ultime opere per la messa in sicurezza dell’Oasi, in vista dell’arrivo dei visitatori.

Ecco allora l’idea: una serata per raccontare l’Oasi con le sue ricchezze e curiosità. L’appuntamento è per mercoledì 17 ottobre, alle 21, al centro civico Cazzaniga. Il relatore sarà Alessandro Mauri, che proprio all’Oasi di piazza Castello ha dedicato la sua tesi di laurea in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio.

Per partecipare alla serata è necessario segnalare la propria adesione con una mail a [email protected]. Green pass e mascherina sono obbligatori.

L’Oasi aprirà poi le porte ai primi visitatori sabato 20 novembre, alle 10 (ritrovo in piazza Castello 5). Questa prima visita è riservata ai soci del circolo. Anche in questo caso è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail di Legambiente Monza.

«Speriamo nella prossima primavera di organizzare visite guidate aperte a tutti i cittadini – conclude la presidente Viola -. In attesa che vengano realizzati i lavori di sistemazione dell’alveo da parte di AIPo».

