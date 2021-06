Monza: le voci del Mandarino sono da podio al concorso di Riccione Doppio premio per i coristi del Mandarino di Monza nel concorso nazionale di Riccione. In arrivo un concerto all’oratorio di San Gerardo

Un nuovo prestigioso risultato per il coro di voci bianche monzesi Il Mandarino che fa parte dell’Associazione Cosmo Kor. I piccoli coristi diretti da Beatrice De Rosa hanno ottenuto il terzo premio al concorso Riccione Voci bianche, il cui direttore artistico Fabio Pecci è considerato uno dei migliori maestri di cori infantili in Italia, e il premio speciale Jenny Berardi per essere stato il coro “che in un contesto fortemente condizionato dal momento Covid ha più mostrato quanto il cantare con entusiasmo spontaneo ed interiore superi il movimento organizzato e di gruppo a vantaggio di una presenza scenica fatta di spontaneità infantile che non bisognerebbe perdere mai sia sul palco che nella vita”.

Le selezioni non sono state effettuate in presenza ma da remoto. Una volta “scattata” la zona gialla i piccoli hanno preso parte a una serie di prove nei locali a loro disposizione all’oratorio della parrocchia di san Gerardo sotto l’ attenta guida della loro direttrice e della pianista Elena Talarico e hanno successivamente registrato la loro esibizione. Il verdetto è arrivato nel pomeriggio del 2 giugno mentre i bambini partecipavano a un pic nic al parco organizzato dalla direttrice.

«Ci siamo sintonizzati sulla pagina Facebook del Concorso per ascoltare in diretta i responsi della giuria-sottolinea Beatrice De Rosa- Eravamo emozionatissimi. Nel profondo del nostro cuore ci aspettavamo un buon risultato perché abbiamo lavorato tanto, ma quando ci siamo iscritti al concorso avevamo come unico obiettivo quello di ricostruire lo spirito di gruppo che la pandemia aveva fatto venire meno».

Ora il Mandarino spera di ritornare a cantare in pubblico per condividere con gli altri la gioia del canto. «Venerdì prossimo faremo un primo concerto all’oratorio di San Gerardo -precisa la direttrice- e dal 14 al 19 giugno saremo alla Madonna delle Grazie per il nostro Vocal Music Summer Camp, una full immersion di canto corale, danza e armonia e alfabetizzazione musicale senza, però, perdere di vista il divertimento e l’allegria dello stare insieme». E non manca un piccolo sogno: «Il comune di Riccione ci ha fatto sapere che se la situazione sanitaria lo permetterà organizzerà un concerto con i migliori cori che hanno partecipato al Concorso Voci Bianche -conclude De Rosa- i bambini ci sperano tantissimo».

